बाड़मेर में बदले सियासी समीकरण: साथ आए अमीन खान और फतेह, पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस ने तेज की एकजुटता

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कांग्रेस विधानसभा और उपखंड स्तर पर लगातार बैठकें आयोजित कर रही है। पार्टी कार्यकर्ता जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के टिकट के लिए दावेदारों से आवेदन पत्र ले रहे हैं। शिव क्षेत्र में तीन साल पहले विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट नहीं मिलने पर फतेह खान ने बागी होकर चुनाव लड़ा था, जिससे अमीन खान के साथ उनके मतभेद गहरे हो गए थे। अब दोनों नेताओं के एक साथ आने से संगठन को मजबूती मिलने और मतभेद दूर होने की उम्मीद है। कांग्रेस जमीनी स्तर से मिले फीडबैक के आधार पर योग्य प्रत्याशियों के चयन पर ध्यान केंद्रित कर रही है।भारतीय जनता पार्टी जिले में पहली बार अपना जिला प्रमुख बनाने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतर रही है। पार्टी के नियुक्त प्रभारी विभिन्न विधानसभा और पंचायत समिति क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की बैठकें ले रहे हैं। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वरूपसिंह खारा भी मंडलवार पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। कई सीटों पर दो से पांच दावेदारों ने आवेदन दिए हैं। पार्टी वार्डवार पैनल तैयार कर संभावित प्रत्याशियों की जीत की संभावनाओं का आकलन कर रही है। इसके साथ ही शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ईडब्ल्यूएस सरलीकरण के मुद्दे पर रैलियां निकाल रहे हैं और शिव तथा गडरारोड क्षेत्रों में निर्दलीय उम्मीदवार उतारने की तैयारी में हैं।ये भी पढ़ें-राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की चुनाव में सीधी भागीदारी से जिला परिषद और पंचायत समिति की कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार बन रहे हैं। आरएलपी के मैदान में उतरने से जातीय और सामाजिक समीकरणों में बड़ा बदलाव आ सकता है। भाजपा के सामने अपने पारंपरिक वोट बैंक को एकजुट रखने और निर्दलीय प्रत्याशियों से मिलने वाली चुनौती से निपटने का दबाव है। वहीं, कांग्रेस आपसी मतभेदों को भुलाकर संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। तीनों प्रमुख दल सर्वे और कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के आधार पर अपने प्रत्याशियों के नाम तय करने में जुटे हैं।