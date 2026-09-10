राजस्थान: रोजाना दूध, घी और फल खाती है 63 इंच ऊंची घोड़ी 'ऐनी', देखने के लिए उमड़ी भीड़

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ऐनी की शानदार कद-काठी और मजबूत शरीर के पीछे उसकी विशेष खुराक का बड़ा हाथ है। घोड़ी के मालिक अरबिंदर सिंह उसकी सेहत, खानपान और फिटनेस का बारीकी से ध्यान रखते हैं। अरबिंदर ऐनी को सामान्य चारे के साथ रोजाना बादाम, काजू, शुद्ध देसी घी, ताजा दूध, चने तथा सेब और तरबूज जैसे पौष्टिक फल खिलाते हैं। महंगे और पौष्टिक आहार के कारण पांच साल की कम उम्र में भी यह घोड़ी बेहद मजबूत और ऊर्जावान नजर आती है। मालिक की इस खास देखभाल ने ऐनी को अन्य घोड़ियों से अलग पहचान दिलाई है।अरबिंदर के पास केवल सिंधी नस्ल की घोड़ी ऐनी ही नहीं है, बल्कि वह मारवाड़ी नस्ल का प्रसिद्ध और विशालकाय घोड़ा 'बुर्ज खलीफा' भी रखते हैं। इस मारवाड़ी घोड़े की लंबाई 72 इंच है, जो अपने विशाल आकार के कारण पशु प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय है। ऐनी और बुर्ज खलीफा दोनों की भव्यता ने हरियाणा से लेकर राजस्थान तक के घुड़सवारी प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया है। बाड़मेर पहुंची इस घोड़ी को देखने और इसके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए लोगों में होड़ मची है।सिंधी नस्ल के घोड़े और घोड़ियां अपनी अनूठी बनावट, ताकत और कठिन परिस्थितियों में टिके रहने की क्षमता के लिए पहचाने जाते हैं। ऐनी इसी शुद्ध सिंधी नस्ल की बेहतरीन नुमाइंदगी करती है। लंबी ऊंचाई के साथ-साथ इस नस्ल के सभी उम्दा लक्षण ऐनी के शरीर में साफ झलकते हैं। बाड़मेर की इस यात्रा के दौरान ऐनी ने अपनी रफ्तार, सुंदरता और अनूठी जीवनशैली से फिर यह साबित कर दिया है कि बेहतरीन नस्ल और सही देखभाल से जानवरों को कितना भव्य तथा शानदार बनाया जा सकता है।