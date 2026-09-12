राजस्थान: अलवर में घर में घुसे परिवार के नौ लोग, चोरी का विरोध करने पर युवक के दोनों पैर तोड़े
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलवर Published by: प्रतीक पांडेय Updated Sat, 12 Sep 2026 04:15 PM IST
सार
अलवर के राजगढ़ क्षेत्र में चोरी का विरोध करने पर युवक पर लोहे की सब्बल से हमला करने का आरोप है। हमले में उसके दोनों पैर टूट गए। पीड़ित ने परिवार के ही नौ लोगों पर चोरी और हमले का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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विस्तार
अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र में चचेरे भाइयों ने युवक पर लोहे की सब्बल से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर हालत में युवक को अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आरोप है कि परिवार के ही 9 लोग चोरी की नीयत से घायल छुट्टन लाल मीणा (35) के घर में घुसे थे और सोने-चांदी के जेवरात समेत 32 हजार रुपए नकद चुरा ले गए। चोरी की घटना का विरोध करने पर आरोपियों ने छुट्टन लाल पर हमला कर दिया।
चोरी करते देखा तो चचेरे भाइयों ने किया हमला
घटना शुक्रवार शाम राजगढ़ थाना क्षेत्र के सुरेर गांव की है। मामले में पीड़ित की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस को दी रिपोर्ट के अनुसार घायल छुट्टन लाल ने चोरी करके सामान ले जाते हुए चचेरे भाइयों को देख लिया था, जिसका उसने विरोध किया। आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने छुट्टन लाल पर लोहे की सब्बल से हमला कर दिया। हमले में छुट्टन लाल के दोनों पैर टूट गए। घायल को पहले राजगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर अलवर के सामान्य अस्पताल रेफर किया गया। यहां उसका इलाज जारी है।
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घर में अकेला था युवक, परिवार के लोगों पर आरोप
छुट्टन लाल का आरोप है कि वारदात में परिवार के ही लेखराज, चेतराम, कैलाश, बबलू, किशोरी और जयलाल सहित अन्य लोग शामिल थे। राजगढ़ थाने में मामले की शिकायत दी गई है। घटना के वक्त छुट्टन घर में अकेला था, जबकि बाकी लोग कहीं गए हुए थे। घायल छुट्टन मजदूरी करता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की भूमिका के साथ चोरी गए सामान के संबंध में जानकारी जुटा रही है।
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चोरी करते देखा तो चचेरे भाइयों ने किया हमला
घटना शुक्रवार शाम राजगढ़ थाना क्षेत्र के सुरेर गांव की है। मामले में पीड़ित की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस को दी रिपोर्ट के अनुसार घायल छुट्टन लाल ने चोरी करके सामान ले जाते हुए चचेरे भाइयों को देख लिया था, जिसका उसने विरोध किया। आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने छुट्टन लाल पर लोहे की सब्बल से हमला कर दिया। हमले में छुट्टन लाल के दोनों पैर टूट गए। घायल को पहले राजगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर अलवर के सामान्य अस्पताल रेफर किया गया। यहां उसका इलाज जारी है।
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घर में अकेला था युवक, परिवार के लोगों पर आरोप
छुट्टन लाल का आरोप है कि वारदात में परिवार के ही लेखराज, चेतराम, कैलाश, बबलू, किशोरी और जयलाल सहित अन्य लोग शामिल थे। राजगढ़ थाने में मामले की शिकायत दी गई है। घटना के वक्त छुट्टन घर में अकेला था, जबकि बाकी लोग कहीं गए हुए थे। घायल छुट्टन मजदूरी करता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की भूमिका के साथ चोरी गए सामान के संबंध में जानकारी जुटा रही है।