राजस्थान: अलवर में घर में घुसे परिवार के नौ लोग, चोरी का विरोध करने पर युवक के दोनों पैर तोड़े

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अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र में चचेरे भाइयों ने युवक पर लोहे की सब्बल से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर हालत में युवक को अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आरोप है कि परिवार के ही 9 लोग चोरी की नीयत से घायल छुट्टन लाल मीणा (35) के घर में घुसे थे और सोने-चांदी के जेवरात समेत 32 हजार रुपए नकद चुरा ले गए। चोरी की घटना का विरोध करने पर आरोपियों ने छुट्टन लाल पर हमला कर दिया।