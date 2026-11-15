बांसवाड़ा: आपसी रंजिश में किशोर की हत्या का आरोप, दादी के सामने दंपती ने गर्दन मरोड़ी; केस दर्ज

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कुशलगढ़ थानाधिकारी प्रवीण सिंह सिसोदिया के अनुसार, थावरी पत्नी हरदार निनामा निवासी कोटड़ा ने कमलेश पिता विरहींग निनामा निवासी टिमेड़ा बड़ा और उसकी पत्नी हका के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। थावरी ने 14 नवंबर को दी रिपोर्ट में बताया कि घटना 13 नवंबर की शाम करीब सात बजे की है। उस समय वह अपनी पोती मायावती और पोते अक्षय के साथ घर के अंदर खाना खा रही थीं। इसी दौरान दोनों आरोपी कथित तौर पर जबरन उनके घर में घुस आए।रिपोर्ट के अनुसार, दोनों आरोपी अक्षय को पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर सीसी सड़क पर ले गए। वहां उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया और लात-घूंसों से मारपीट की। दादी थावरी और पोती मायावती ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की।थावरी ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि मारपीट के बाद दोनों आरोपियों ने अक्षय को पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना को देखकर दादी और पोती चिल्लाने लगीं। उनकी आवाज सुनकर परिवार के अन्य सदस्य भी मौके पर पहुंच गए।रिपोर्ट के मुताबिक, परिवार के अन्य सदस्यों को मौके पर आता देखकर दोनों आरोपी वहां से फरार हो गए। इसके बाद मृतक की दादी ने पुलिस को शिकायत दी। कुशलगढ़ थाना पुलिस ने कमलेश और उसकी पत्नी हका के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। पुलिस घटना के पीछे बताई जा रही आपसी रंजिश और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है।