राजस्थान: बांसवाड़ा-डूंगरपुर में कल मतदान, 97 वार्डों के लिए वोटिंग; 183 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर

दक्षिणी राजस्थान के वागड़ की दो नगर परिषदों बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बुधवार को मतदान होगा। पहले चरण के मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंगलवार को प्रशिक्षण के बाद मतदान दल संबंधित मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं। बांसवाड़ा में 59 और डूंगरपुर में 38 सीटों पर सुबह सात से शाम छह बजे तक मतदान होगा।

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