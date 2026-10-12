राजस्थान: 40 हजार रुपये रिश्वत लेते कोर्ट का क्लर्क और ड्राइवर धराए, रंगे हाथों हुई दोनों की गिरफ्तारी

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भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक गोविंद गुप्ता के अनुसार ब्यूरो को मिली शिकायत में बताया गया था कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रीडर संदीप कुमार नानावटी ने होमगार्ड ड्राइवर राहुल चंदेल के जरिये रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता और सह-शिकायतकर्ता की रिपोर्ट पर ब्यूरो ने 11 अक्तूबर को रिश्वत की मांग का सत्यापन कराया था। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि आरोपियों ने इससे पहले भी शिकायतकर्ता से खर्चे-पानी के बहाने 2,000 रुपये ऐंठे थे। सत्यापन में शिकायत सही पाए जाने के बाद ब्यूरो की टीम ने ट्रैप की पूरी योजना बनाई।ब्यूरो की उदयपुर रेंज के पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित के पर्यवेक्षण और उप अधीक्षक रतन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में ट्रैप की योजना बनाई गई। टीम ने योजनाबद्ध तरीके से राहुल चंदेल को शिकायतकर्ताओं से 40,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके तुरंत बाद मुख्य आरोपी संदीप कुमार नानावटी को भी गिरफ्तार कर लिया गया।ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव और महानिरीक्षक एस परिमला के निर्देशन में दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो की टीम दोनों आरोपियों के आवासों और अन्य ठिकानों पर भी तलाशी ले रही है। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच ब्यूरो ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे जांच के डर का फायदा उठाने वाले बिचौलियों या धोखेबाजों के झांसे में न आएं। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ ब्यूरो में कोई शिकायत या प्रारंभिक जांच चल रही है, तो वह सीधे ब्यूरो के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता है। निष्पक्ष जांच के बाद ही नियमों के अनुसार निर्णय लिया जाता है।