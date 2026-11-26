पंचायतीराज चुनाव के तहत डूंगरपुर जिले में गुरुवार को हुए उप जिला प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस का एक सदस्य पार्टी से अलग होकर भारत आदिवासी पार्टी (बाप) के सदस्यों के साथ मतदान करने पहुंचा। कांग्रेस सदस्य की क्रॉस वोटिंग के चलते बाप की प्रत्याशी मंजूला रोत उप जिला प्रमुख निर्वाचित हुईं।

उप जिला प्रमुख पद के लिए भाजपा की ओर से हितेष रावल और बाप की ओर से मंजूला रोत ने नामांकन दाखिल किया था। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। जिला प्रमुख के चुनाव की तरह इस बार भी उम्मीद जताई जा रही थी कि कांग्रेस के सभी 9 सदस्य मतदान से दूर रहेंगे। ऐसे में भाजपा और बाप के सदस्यों के बीच मुकाबला 14-14 वोटों पर बराबर होने और लॉटरी से फैसला होने की संभावना थी, लेकिन चुनाव परिणाम ने सभी को चौंका दिया।

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कांग्रेस सदस्य बाप के साथ पहुंचे

मतदान के दौरान कांग्रेस सदस्य कन्हैयालाल, सांसद राजकुमार रोत, जिला प्रमुख अनुतोष रोत और अन्य पदाधिकारियों के साथ मतदान केंद्र पहुंचे। इस पर भाजपा सदस्यों ने काफी देर तक हंगामा किया। भाजपा सदस्यों ने आरोप लगाया कि कन्हैयालाल के पास निर्वाचन प्रमाण पत्र नहीं है और फर्जी मतदान कराया जा रहा है। हालांकि, बाद में कन्हैयालाल ने बाप के सदस्यों के साथ मतदान किया।

एक वोट से जीतीं मंजूला रोत

कांग्रेस सदस्य के बाप प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करने से चुनाव का परिणाम बदल गया। मंजूला रोत को 15 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी हितेष रावल को 14 वोट मिले। वहीं, कांग्रेस के शेष 8 सदस्यों ने मतदान से दूरी बनाए रखी। इस जीत के साथ ही डूंगरपुर जिला परिषद में भारत आदिवासी पार्टी ने पहली बार जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख, दोनों पदों पर कब्जा जमा लिया है।