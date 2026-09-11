बांसवाड़ा में चुनाव के बाद सियासी बाड़ेबंदी: कांग्रेस प्रत्याशी रिसोर्ट में डटे; भाजपा प्रत्याशी गुजरात पहुंचे

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

चुनाव खत्म होने के बाद गुरुवार को दोपहर में भारतीय जनता पार्टी के सभी 60 प्रत्याशियों को एक बस से पार्टी कार्यालय से अज्ञात स्थान के लिए रवाना किया गया था। शुक्रवार को इन प्रत्याशियों के फोटो वायरल हुए। इसके अनुसार सभी प्रत्याशियों को गुजरात भ्रमण करवाया जा रहा है। गुरुवार शाम को सभी को एक बस से सारंगपुर ले जाकर कष्टभंजन हनुमान मंदिर के दर्शन करवाए गए। इसके बाद उन्हें एक होटल में ठहराया गया।इधर, कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को दक्षिण-पूर्वी राजस्थान की किसी रिसोर्ट में ठहराया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि पार्षदों को कुंभलगढ़ के किसी रिसोर्ट में रखा गया है, जहां वे चुनावी थकान उतारने के साथ ही फुर्सत के पल बिता रहे हैं।ये भी पढ़ें-बताया जा रहा है कि सभी पार्षदों को मतगणना के दिन लाया जाएगा और विजयी प्रत्याशियों को पुनः बाड़ेबंदी में रखा जाएगा। यह भी चर्चा है कि सभापति के चुनाव के दिन ही सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को बांसवाड़ा लाया जाएगा और उनकी रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष शपथ दिलवाई जाएगी। इसके बाद वे सभापति के उम्मीदवार के लिए मतदान करेंगे। पूर्व में भी विजयी प्रत्याशियों को सभापति के चुनाव के दिन ही लाया गया था। चुनाव हारने वाले प्रत्याशियों को बांसवाड़ा पुनः भेज दिया गया था।