बांसवाड़ा में चुनाव के बाद सियासी बाड़ेबंदी: कांग्रेस प्रत्याशी रिसोर्ट में डटे; भाजपा प्रत्याशी गुजरात पहुंचे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांसवाड़ा Published by: बांसवाड़ा ब्यूरो Updated Sat, 12 Sep 2026 08:33 AM IST
सार
बांसवाड़ा नगर परिषद के 60 वार्डों में मतदान के बाद भाजपा और कांग्रेस ने अपने-अपने प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी कर दी है। भाजपा प्रत्याशियों को गुजरात भ्रमण के दौरान मंदिरों के दर्शन करवाए जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशियों को दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के एक रिसोर्ट में ठहराए जाने की जानकारी सामने आई है।
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विस्तार
बांसवाड़ा नगर परिषद के 60 वार्डों के लिए चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ओर से अपने-अपने प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी कर दी गई थी। अब इन प्रत्याशियों के कुछ फोटो वायरल हुए हैं। जिसके अनुसार कांग्रेस के प्रत्याशी दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के एक पर्यटन स्थल पर रिसोर्ट में डेरा डाले हुए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को देवदर्शन करवाए जा रहे हैं।
चुनाव खत्म होने के बाद गुरुवार को दोपहर में भारतीय जनता पार्टी के सभी 60 प्रत्याशियों को एक बस से पार्टी कार्यालय से अज्ञात स्थान के लिए रवाना किया गया था। शुक्रवार को इन प्रत्याशियों के फोटो वायरल हुए। इसके अनुसार सभी प्रत्याशियों को गुजरात भ्रमण करवाया जा रहा है। गुरुवार शाम को सभी को एक बस से सारंगपुर ले जाकर कष्टभंजन हनुमान मंदिर के दर्शन करवाए गए। इसके बाद उन्हें एक होटल में ठहराया गया।
रिसोर्ट में बीत रहे फुर्सत के पल
इधर, कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को दक्षिण-पूर्वी राजस्थान की किसी रिसोर्ट में ठहराया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि पार्षदों को कुंभलगढ़ के किसी रिसोर्ट में रखा गया है, जहां वे चुनावी थकान उतारने के साथ ही फुर्सत के पल बिता रहे हैं।
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बताया जा रहा है कि सभी पार्षदों को मतगणना के दिन लाया जाएगा और विजयी प्रत्याशियों को पुनः बाड़ेबंदी में रखा जाएगा। यह भी चर्चा है कि सभापति के चुनाव के दिन ही सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को बांसवाड़ा लाया जाएगा और उनकी रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष शपथ दिलवाई जाएगी। इसके बाद वे सभापति के उम्मीदवार के लिए मतदान करेंगे। पूर्व में भी विजयी प्रत्याशियों को सभापति के चुनाव के दिन ही लाया गया था। चुनाव हारने वाले प्रत्याशियों को बांसवाड़ा पुनः भेज दिया गया था।
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चुनाव खत्म होने के बाद गुरुवार को दोपहर में भारतीय जनता पार्टी के सभी 60 प्रत्याशियों को एक बस से पार्टी कार्यालय से अज्ञात स्थान के लिए रवाना किया गया था। शुक्रवार को इन प्रत्याशियों के फोटो वायरल हुए। इसके अनुसार सभी प्रत्याशियों को गुजरात भ्रमण करवाया जा रहा है। गुरुवार शाम को सभी को एक बस से सारंगपुर ले जाकर कष्टभंजन हनुमान मंदिर के दर्शन करवाए गए। इसके बाद उन्हें एक होटल में ठहराया गया।
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रिसोर्ट में बीत रहे फुर्सत के पल
इधर, कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को दक्षिण-पूर्वी राजस्थान की किसी रिसोर्ट में ठहराया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि पार्षदों को कुंभलगढ़ के किसी रिसोर्ट में रखा गया है, जहां वे चुनावी थकान उतारने के साथ ही फुर्सत के पल बिता रहे हैं।
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बताया जा रहा है कि सभी पार्षदों को मतगणना के दिन लाया जाएगा और विजयी प्रत्याशियों को पुनः बाड़ेबंदी में रखा जाएगा। यह भी चर्चा है कि सभापति के चुनाव के दिन ही सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को बांसवाड़ा लाया जाएगा और उनकी रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष शपथ दिलवाई जाएगी। इसके बाद वे सभापति के उम्मीदवार के लिए मतदान करेंगे। पूर्व में भी विजयी प्रत्याशियों को सभापति के चुनाव के दिन ही लाया गया था। चुनाव हारने वाले प्रत्याशियों को बांसवाड़ा पुनः भेज दिया गया था।