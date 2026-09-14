अलवर नगर निगम का परिणाम आज: 65.72 प्रतिशत मतदान के बाद प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला, जानें अपडेट
नगर निगम चुनाव के 65 वार्डों में आज मतगणना के साथ प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। 65.72 प्रतिशत मतदान के बाद 344 प्रत्याशियों के परिणाम पर सभी की नजरें टिकी हैं। मतगणना के लिए कॉलेज परिसर में पांच कमरों में 30 टेबल लगाई गई हैं।
विस्तार
अलवर नगर निगम चुनाव का परिणाम आज आएगा। नगर निगम क्षेत्र में कुल 65.72 प्रतिशत मतदान हुआ है। अलवर नगर निगम में कुल 65 वार्ड हैं। इन वार्डों के लिए 344 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें भाजपा और कांग्रेस के 65-65 प्रत्याशी शामिल हैं, जबकि निर्दलीय एवं अन्य प्रत्याशियों की संख्या 215 है। नगर निगम क्षेत्र में कुल 2 लाख 68 हजार 292 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें से 1 लाख 76 हजार 402 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।
जिले में नगर निकाय चुनाव दो चरणों में संपन्न हुए हैं। पहले चरण में अलवर जिले के पांच निकायों के कुल 165 वार्डों के लिए मतदान कराया गया था। वहीं दूसरे चरण में सात निकायों के 183 वार्डों में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
पांच कमरों में होगी मतगणना
अलवर नगर निगम चुनाव की मतगणना के लिए कॉलेज परिसर में कुल पांच कमरों की व्यवस्था की गई है। सभी पांच कमरों में एक साथ मतगणना चल रही है। प्रत्येक कमरे में छह टेबल लगाई गई हैं। इस तरह अलग-अलग टेबलों पर एक साथ मतों की गिनती की जा रही है।
अब मतगणना के बाद तस्वीर साफ होगी कि 65 वार्डों में किस प्रत्याशी को जीत मिली और किसे हार का सामना करना पड़ा। परिणाम को लेकर भाजपा, कांग्रेस के साथ निर्दलीय प्रत्याशियों की भी निगाहें टिकी हुई हैं।