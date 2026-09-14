अलवर नगर निगम का परिणाम आज: 65.72 प्रतिशत मतदान के बाद प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला, जानें अपडेट

अलवर नगर निगम चुनाव का परिणाम आज आएगा। नगर निगम क्षेत्र में कुल 65.72 प्रतिशत मतदान हुआ है। अलवर नगर निगम में कुल 65 वार्ड हैं। इन वार्डों के लिए 344 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें भाजपा और कांग्रेस के 65-65 प्रत्याशी शामिल हैं, जबकि निर्दलीय एवं अन्य प्रत्याशियों की संख्या 215 है। नगर निगम क्षेत्र में कुल 2 लाख 68 हजार 292 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें से 1 लाख 76 हजार 402 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।

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