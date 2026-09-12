अलवर में मतगणना पर कड़ा पहरा: 300 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा; कॉलेज के अंदर-बाहर रहेगी निगरानी

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बाबू शोभाराम राजकीय कला कॉलेज के अंदर और बाहर करीब 300 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। कॉलेज परिसर के प्रवेश और निकास मार्गों पर पुलिस बल मौजूद रहेगा। मतगणना स्थल के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी जाएगी। प्रत्याशियों, उनके अभिकर्ताओं और समर्थकों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं।मतगणना के लिए कॉलेज परिसर में पांच कमरों की व्यवस्था की गई है। सभी कमरों में एक साथ मतगणना होगी और प्रत्येक कमरे में छह टेबल लगाई गई हैं। सुबह 8 बजे सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी। इसके बाद ईवीएम में पड़े मतों की गणना शुरू की जाएगी। प्रशासन के अनुसार सुबह करीब साढ़े 8 बजे से शुरुआती रुझान सामने आने लगेंगे।अलवर नगर निगम के 65 वार्डों में कुल 344 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें भाजपा और कांग्रेस के 65-65 प्रत्याशी हैं, जबकि निर्दलीय एवं अन्य प्रत्याशियों की संख्या 215 है। नगर निगम क्षेत्र में 2 लाख 68 हजार 292 मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें से 1 लाख 76 हजार 402 ने मतदान किया। कुल मतदान प्रतिशत 65.72 रहा।जिला प्रशासन की ओर से मतगणना प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मतगणना के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो और चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। जिला कलेक्टर भी पूरी व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं।प्रशासन का अनुमान है कि मतगणना शुरू होने के दो से तीन घंटे के भीतर अधिकांश परिणाम सामने आ सकते हैं। सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होने वाली प्रक्रिया के बाद ईवीएम के परिणाम सामने आएंगे। इसके साथ ही अलवर नगर निगम की नई शहरी सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी।