अलवर: 11वीं की तीन छात्राएं संदिग्ध हालात में लापता, स्कूल जाने के बाद नहीं लौटीं; किडनैपिंग का केस दर्ज

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पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, तीनों छात्राएं आठ सितंबर की सुबह करीब सात बजे हमेशा की तरह स्कूल के लिए घर से निकली थीं। जब दोपहर तक वे अपने घर नहीं पहुंचीं, तो परिजनों ने एक-दूसरे से संपर्क कर जानकारी जुटाई। इसके बाद स्कूल प्रबंधन से भी संपर्क किया गया और छात्राओं के बारे में पता लगाने का प्रयास किया गया।छात्राओं के परिजनों ने रिश्तेदारों और अन्य संभावित स्थानों पर भी काफी खोजबीन की, लेकिन तीनों का कोई पता नहीं चल सका। लगातार तलाश के बावजूद सुराग नहीं मिलने पर परिजन कोतवाली थाने पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने छात्राओं के लापता होने के मामले में किडनैपिंग की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।मामले की जांच सहायक उप-निरीक्षक रामनिवास को सौंपी गई है। पुलिस छात्राओं की आवाजाही की सही दिशा का पता लगाने के लिए स्कूल के आसपास और शहर के प्रमुख रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि स्कूल के लिए निकलने के बाद तीनों छात्राएं किस दिशा में गईं और उनके साथ आगे क्या हुआ।पुलिस की ओर से छात्राओं की तलाश के लिए उपलब्ध तकनीकी और अन्य माध्यमों से जांच की जा रही है। परिजन भी छात्राओं के सुरक्षित मिलने की उम्मीद में लगातार उनकी तलाश में जुटे हुए हैं। फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही छात्राओं के लापता होने की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।