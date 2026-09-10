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अलवर: 11वीं की तीन छात्राएं संदिग्ध हालात में लापता, स्कूल जाने के बाद नहीं लौटीं; किडनैपिंग का केस दर्ज

Thu, 10 Sep 2026 06:59 PM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलवर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलवर Published by: प्रतीक पांडेय Updated Thu, 10 Sep 2026 06:59 PM IST
सार

अलवर में 11वीं कक्षा की तीन नाबालिग सहेलियां आठ सितंबर की सुबह स्कूल जाने के बाद संदिग्ध हालात में लापता हो गईं। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने किडनैपिंग का केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया है।
 

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alwar 11th class three minor girls missing school kidnapping case kota police cctv investigation
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ने वाली तीन नाबालिग छात्राओं के संदिग्ध हालात में लापता होने का मामला सामने आया है। तीनों सहेलियां अपने-अपने घरों से सुबह स्कूल जाने का कहकर निकली थीं, लेकिन इसके बाद वापस घर नहीं लौटीं। काफी तलाश करने के बाद भी जब छात्राओं का कोई सुराग नहीं मिला, तो चिंतित परिजनों ने कोतवाली पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है।
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सुबह स्कूल के लिए निकलीं, दोपहर तक नहीं लौटीं
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, तीनों छात्राएं आठ सितंबर की सुबह करीब सात बजे हमेशा की तरह स्कूल के लिए घर से निकली थीं। जब दोपहर तक वे अपने घर नहीं पहुंचीं, तो परिजनों ने एक-दूसरे से संपर्क कर जानकारी जुटाई। इसके बाद स्कूल प्रबंधन से भी संपर्क किया गया और छात्राओं के बारे में पता लगाने का प्रयास किया गया।
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रिश्तेदारों और संभावित ठिकानों पर भी तलाश
छात्राओं के परिजनों ने रिश्तेदारों और अन्य संभावित स्थानों पर भी काफी खोजबीन की, लेकिन तीनों का कोई पता नहीं चल सका। लगातार तलाश के बावजूद सुराग नहीं मिलने पर परिजन कोतवाली थाने पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने छात्राओं के लापता होने के मामले में किडनैपिंग की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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सीसीटीवी से तलाश रही पुलिस
मामले की जांच सहायक उप-निरीक्षक रामनिवास को सौंपी गई है। पुलिस छात्राओं की आवाजाही की सही दिशा का पता लगाने के लिए स्कूल के आसपास और शहर के प्रमुख रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि स्कूल के लिए निकलने के बाद तीनों छात्राएं किस दिशा में गईं और उनके साथ आगे क्या हुआ।


जल्द सुराग मिलने की उम्मीद
पुलिस की ओर से छात्राओं की तलाश के लिए उपलब्ध तकनीकी और अन्य माध्यमों से जांच की जा रही है। परिजन भी छात्राओं के सुरक्षित मिलने की उम्मीद में लगातार उनकी तलाश में जुटे हुए हैं। फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही छात्राओं के लापता होने की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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