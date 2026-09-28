राजस्थान: कर्ज चुकाने के लिए की टैक्सी चालक की हत्या, गाजियाबाद से दो सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लाई पुलिस

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पुलिस को घटनास्थल पर खड़ी कार की पिछली सीट पर एक व्यक्ति का शव मिला था। कार की तलाशी लेने पर मृतक का पहचान पत्र बरामद हुआ, जिससे उसकी पहचान उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के दिबियापुर निवासी श्रीकांत तिवारी के रूप में हुई। परिजनों से संपर्क करने पर पता चला कि श्रीकांत टैक्सी चलाने का काम करता था। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस टीमों ने घटनास्थल के आसपास और मार्ग में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज के विश्लेषण से संदिग्धों की पहचान संभव हो सकी। इसके बाद पुलिस ने दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में अलग-अलग टीमें भेजीं।पुलिस टीमों ने तीन दिन तक दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में रहकर संदिग्धों के स्थानीय संपर्कों और उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी। पुख्ता जानकारी जुटाने के बाद अजमेर पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से खोड़ा (गाजियाबाद) में दबिश दी। पुलिस ने वहां से अजय सिंह के दो बेटों कौशल सिंह और सूरज सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने हत्या की बात स्वीकार कर ली। आरोपी सूरज सिंह पर भारी कर्ज था, जिसे चुकाने के लिए उसने बड़े भाई कौशल सिंह के साथ मिलकर लूट की यह साजिश रची थी।आरोपियों ने नोएडा से गुजरात के वडोदरा तक जाने के लिए सस्ती कीमत पर अर्टिगा टैक्सी बुक की थी। उनकी योजना कार को लूटकर गुजरात के अंकलेश्वर में बेचने की थी। हालांकि वडोदरा जाते समय टैक्सी चालक के लगातार सतर्क रहने के कारण आरोपियों को मौका नहीं मिल सका। इसके बाद आरोपियों ने फिर से उसी टैक्सी को वापस नोएडा के लिए बुक कर लिया। रास्ते में मौका मिलते ही दोनों भाइयों ने चालक श्रीकांत के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या को हादसे का रूप देने के लिए आरोपियों ने कार को सड़क किनारे खड़ी एक पिकअप से टकरा दिया और वाहन को क्षतिग्रस्त करके मौके से फरार हो गए।