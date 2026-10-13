राजस्थान: वायुसेना प्रमुख ने तेजस में भरी करियर की आखिरी उड़ान, आसमान में गरजे भारतीय और विदेशी लड़ाकू विमान
भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने सोमवार को जोधपुर में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में अपने करियर की आखिरी फाइटर सॉर्टी पूरी की। इसके साथ ही जोधपुर एयरबेस पर आयोजित बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास तरंग शक्ति-2026 का समापन हो गया। एपी सिंह 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
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तेजस में वायुसेना प्रमुख की आखिरी उड़ान
भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया पर इस उड़ान की जानकारी साझा की। वायुसेना के मुताबिक, स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के कॉकपिट से एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने अपने करियर की अंतिम फाइटर सॉर्टी पूरी की। वायुसेना ने इसे उनके शानदार करियर का ऐतिहासिक क्षण बताया, जो उड़ान के प्रति जुनून और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण से जुड़ा रहा है।
A FINAL FIGHTER SORTIE. A LIFETIME OF PASSION. At the controls of the indigenous Tejas, the Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal AP Singh, takes to the skies for his last fighter sortie — a defining moment in a distinguished career shaped by an abiding passion for flying and an unwavering commitment to serving the Nation. Flying alongside Friendly Foreign Country aircraft and the Suryakiran Aerobatic Team during Exercise #TarangShakti26, the sortie reflects the spirit of a fighter pilot who has always believed in leading from the front. As one chapter draws to a close, the passion remains undiminished. The skies may mark the end of a flying chapter, but the mission of service to the Nation continues. Once a fighter pilot. Always a fighter pilot. #IndianAirForce #PowerInPartnership #Tejas #TarangShakti26 @ausairforce @armeedelair @usairforce @team_luftwaffe @modgovae @defenceminindia @HQ_IDS_India @careeriniaf @air_veterans— Indian Air Force (@IAF_MCC) October 12, 2026
वायुसेना के संदेश में कहा गया कि उड़ान का एक अध्याय समाप्त हो रहा है, लेकिन देश की सेवा का मिशन जारी रहेगा। इस उड़ान के दौरान एपी सिंह ने मित्र देशों के विमानों और सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम के साथ आसमान में उड़ान भरी।
सुखोई, राफेल और विदेशी विमानों ने भी भरी उड़ान
इस अवसर पर सुखोई-30, राफेल, संयुक्त अरब अमीरात के एफ-16 और मिराज सहित कई लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना के सूर्यकिरण विमानों ने भी अलग-अलग फॉर्मेशन बनाकर हवाई प्रदर्शन किया। यह उड़ान तरंग शक्ति-2026 के समापन कार्यक्रम का हिस्सा थी। बहुराष्ट्रीय अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना और मित्र देशों के विमानों ने एक साथ उड़ान भरकर संयुक्त हवाई संचालन का प्रदर्शन किया।
31 अक्टूबर को रिटायर होंगे एपी सिंह
एयर चीफ मार्शल एपी सिंह 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनके बाद एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख का पदभार संभालेंगे। वायुसेना प्रमुख की आखिरी फाइटर सॉर्टी उनके उड़ान करियर के एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखी जा रही है। हालांकि, उनके सेवानिवृत्त होने के बाद भी राष्ट्रसेवा का सफर जारी रहेगा।