KabTakNirbhaya: राजस्थान में नाबालिग लड़की से पांच लोगों ने किया दुष्कर्म, कई धाराओं में मामला दर्ज

हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ हुए घटना ने जहां पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, लोगों में इस घटना को लेकर गुस्सा और विरोध साफ दिख रहा है, लेकिन ऐसे माहौल में भी महिलाओं के साथ दुष्कर्म और बर्बरता की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला राजस्थान का है जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा।

Rajasthan: A minor girl was allegedly raped by five persons in Atru area of Baran. Joginder Singh, Deputy SP says, "Case registered under section 376DA of IPC, section 5/6 of the POCSO Act & section 3 of SC/ST (Prevention Of Atrocities ) Act." pic.twitter.com/ZADkJ9fBBo