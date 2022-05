{"_id":"6276a3f45444f109aa1f1ff7","slug":"terrorist-harvindar-singh-rinda-started-making-contact-with-unemployed-youth-of-border-area","type":"story","status":"publish","title_hn":"गहरी साजिश: पाकिस्तान में बैठा आतंकी रिंदा सीमावर्ती क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं से बनाने लगा संपर्क","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, तरनतारन (पंजाब) Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sun, 08 May 2022 08:23 AM IST