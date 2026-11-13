Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Patiala News ›   Farmers staged a protest following the suspension of paddy procurement.

Patiala News: धान खरीद बंद होने पर किसानों ने दिया धरना

Fri, 13 Nov 2026 05:50 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 05:50 PM IST
विज्ञापन
Farmers staged a protest following the suspension of paddy procurement.
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

पटियाला। पंजाब में धान खरीद बंद होने के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को डीसी कार्यालय के सामने धरना दिया। किसान नेताओं ने सरकार से धान की खरीद तुरंत दोबारा शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मालवा में अभी एक तिहाई धान खेतों और मंडियों में बाकी है।

मोर्चा ने खरीद बंद करने के फैसले को किसानों के हित में नहीं बताया। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। किसानों ने गन्ने का भाव बढ़ाने की भी मांग उठाई। उन्होंने पिछले बकाया भुगतान को तुरंत जारी करने की मांग की। किसान नेताओं ने बताया कि सितंबर में सरकार ने गन्ने का भाव बढ़ाने का लिखित भरोसा दिया था, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। धरने के दौरान मुख्यमंत्री के नाम एक मांगपत्र पटियाला तहसीलदार मनदीप सिंह को सौंपा गया। मनदीप सिंह ने इसे पंजाब सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिया। धरने को दविंदर सिंह पूनिया, सुखविंदर सिंह लाली और दर्शन सिंह बेलूमाजरा सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर कई किसान नेता भी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed