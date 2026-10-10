पंजाब में फिर बढ़ा तापमान: फरीदकोट 38.2 डिग्री के साथ सबसे गर्म, अगले दो दिन हल्की बारिश देगी राहत

पंजाब में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने लगा है। शुक्रवार को राज्य के औसत अधिकतम तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। फरीदकोट 38.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म स्थान रहा।

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मौसम विभाग ने अगले दो दिन राज्य में गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई थी। हालांकि, शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक पंजाब के प्रमुख मौसम केंद्रों पर बारिश दर्ज नहीं हुई।राज्य के विभिन्न शहरों में तापमान में उतार-चढ़ाव देखा गया। पटियाला में अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.8 डिग्री अधिक था। लुधियाना में 33 डिग्री और अमृतसर में 31.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बठिंडा में 35.2 डिग्री और चंडीगढ़ में 32.3 डिग्री सेल्सियस पारा रहा।मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिन पंजाब के कुछ स्थानों पर गरज-चमक की संभावना है। बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। इन हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। साथ ही हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं।पंजाब के न्यूनतम तापमान में 0.5 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। यह अब सामान्य से 4.4 डिग्री ऊपर पहुंच गया है। एसबीएस नगर में सबसे कम 20.5 डिग्री का न्यूनतम पारा दर्ज किया गया। यह राज्य में दर्ज सबसे कम न्यूनतम तापमान था।