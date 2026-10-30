पंजाब में आज आंधी-बारिश का अलर्ट: तापमान में गिरावट, मंडियों में खुले में पड़े 34 लाख मीट्रिक टन धान पर संकट

विज्ञापन

मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश और तेज आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे तापमान में और गिरावट आने की संभावना है।वीरवार को जालंधर, नवांशहर, बलाचौर, आनंदपुर साहिब, गढ़शंकर, नंगल, होशियारपुर, मुकेरियां, गुरदासपुर और पठानकोट में तेज हवाएं चलीं और कुछ जगह हल्की बारिश हुई। सुबह-शाम ठंड भी बढ़ गई। फरीदकोट में अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अमृतसर में 30.6 और लुधियाना में 30.4 डिग्री रहा। न्यूनतम तापमान में भी 0.1 डिग्री की गिरावट आई।बारिश की चेतावनी से किसानों की चिंता बढ़ गई है। प्रदेश की मंडियों में करीब 34 लाख मीट्रिक टन धान पड़ा है। बारिश होने पर खुले में रखी फसल के भीगने और खराब होने का खतरा है।