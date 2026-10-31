फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Patiala News ›   Punjab Weather to remain dry until November 5 temperatures continue to drop

पंजाब में बारिश नहीं: पांच नवंबर तक माैसम रहेगा शुष्क, पारे में गिरावट जारी; सामान्य से 1.8 डिग्री नीचे पहुंचा

Sat, 31 Oct 2026 09:36 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटियाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटियाला Published by: Nivedita Updated Sat, 31 Oct 2026 09:36 AM IST
सार

मौसम विभाग के अगले सात दिनों के पूर्वानुमान के मुताबिक पंजाब में शनिवार से पांच नवंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इस दौरान बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

विज्ञापन
Punjab Weather to remain dry until November 5 temperatures continue to drop
पंजाब में अब बारिश नहीं - फोटो : अमर उजाला/फाइल

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पंजाब में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। दिन के तापमान में 1.1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। इससे पारा अब सामान्य से 1.8 डिग्री नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहा।
विज्ञापन


शुक्रवार को राज्य के औसत न्यूनतम तापमान में 2.9 डिग्री की बढ़ोतरी हुई और यह सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस रोपड़ में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बठिंडा में रिकॉर्ड किया गया।
विज्ञापन


शहरों के तापमान पर नजर डालें तो बठिंडा में अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लुधियाना में 29.2, अमृतसर में 27.6, पटियाला में 28.2, पठानकोट में 28, चंडीगढ़ में 29, जालंधर में 29.6 और मोहाली में 28.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। इसके अलावा बरनाला में 27, फरीदकोट में 32, फतेहगढ़ साहिब में 28.7, फिरोजपुर में 27.7 और संगरूर में 28 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं अमृतसर का न्यूनतम पारा 16.6 डिग्री, लुधियाना का 17.0 डिग्री, पटियाला का 18.3 डिग्री, पठानकोट का 16.4 डिग्री दर्ज किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


मौसम विभाग के अगले सात दिनों के पूर्वानुमान के मुताबिक पंजाब में शनिवार से पांच नवंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इस दौरान बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed