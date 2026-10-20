विवादों में नाभा के आप विधायक देव मान: युवक को लात मारी, फिर जड़ा थप्पड़! वायरल वीडियो से मचा सियासी घमासान

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👉 MLA Dev Mann’s arrogance in Nabha has reached new heights after a minor motorcycle collision! 👉 He allegedly chased the young man and assaulted him along with his security personnel. Watch the video to see how he is kicking him. It seems they have forgotten the fear of the law. 👉 He is roaming around like a duplicate South Indian movie hero, treating people as if they were insects. 👉 Shameful and disgraceful behaviour! The countdown to their downfall has already begun! 👉 I demand a strictest action against this MLA suffering with VIP syndrome 👉 देखो बदलाव के नज़ारे! मामूली बात पर लोगों का 'सेवक' लोगों को लात मारता फिर रहा है, क्या इन्हें हमने VIP कल्चर खत्म करने के लिए चुना था? 👉 नाभा में मोटरसाइकिल टच होने पर MLA देव मान का अहंकार सातवें आसमान पर! 👉 युवक का पीछा करके सुरक्षाकर्मियों से पिटवाया, वीडियो में देखो कैसे लातें मार रहा है! 👉 डुप्लीकेट साउथ का हीरो, लोगों को कीड़े-मकोड़े समझ बैठा है। इस पर कानून के अनुसार पर्चा दर्ज करो। धिक्कार है इनपर ! इनकी उल्टी गिनती शुरू! 👉 ਦੇਖੋ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ! ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 'ਸੇਵਕ' ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੰਗਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ? 👉 ਨਾਭਾ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਫੇਟ ਵੱਜਣ 'ਤੇ MLA ਦੇਵ ਮਾਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ! 👉 ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ! 👉 ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਾਊਥ ਦਾ ਹੀਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਸਮਝੀ ਬੈਠੈ। ਇਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ਲਾਹਨਤ ਐ! ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ! @AAPPunjab — Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) October 19, 2026

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वीडियो में युवक गली में चलता नजर आ रहा है। इसी दौरान विधायक देव मान अपने गनमैन के साथ तेजी से उसकी ओर आते हैं। जिसके बाद विधायक उक्त युवक की छाती पर लात मारते हैं और फिर उसे थप्पड़ जड़ देते हैं। इसके बाद विधायक के साथ मौजूद गनमैन भी युवक की पिटाई करने लगता है। इस दौरान युवक जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद विधायक उसे फिर लात मारते हैं और गनमैन भी थप्पड़ मारता है। वीडियो सामने आने के बाद विपक्षी नेताओं ने इसे साझा कर सरकार और विधायक की भूमिका पर सवाल उठाए हैं।विवाद बढ़ने पर विधायक देव मान ने अपनी सफाई दी। देव मान ने दावा किया कि घटना को पूरे संदर्भ के बिना पेश किया जा रहा है। उनके मुताबिक वह सुबह सड़क से गुजर रहे थे, तभी बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक उनकी गाड़ी के करीब आ गया।विधायक ने कहा कि मोटरसाइकिल उनकी गाड़ी से टकराने से बची। इसके बाद जब उन्होंने रुककर स्थिति देखने की कोशिश की तो युवक वहां से भागने लगा। विधायक ने कहा कि अगर कोई नशा बेचता है, तो उसे पकड़ना हमारा कर्तव्य बनता है। जो युवक वीडियो में दिख रहा है, पुलिस उसकी जांच कर रही है कि वह नशा बेचता है या करता है। इसलिए घटना को केवल वायरल वीडियो के आधार पर देखना उचित नहीं है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरे घटनाक्रम को समझना चाहिए।वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैहरा समेत विपक्ष के कई नेताओं ने इसे साझा करते हुए सवाल उठाए। इस पर देव मान ने खैहरा और शिरोमणि अकाली दल से जुड़े नेताओं को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पूरी जानकारी हासिल किए बिना वीडियो साझा कर राजनीतिक सवाल खड़े करना उचित नहीं है।