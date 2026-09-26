Mohali News: युवक नशा परीक्षण में पॉजिटिव, एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज

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जीरकपुर। बलटाना क्षेत्र में पुलिस ने एक 22 वर्षीय युवक को नशे की हालत में पकड़ा। सिविल अस्पताल ढकोली में हुए नशा परीक्षण में वह मॉर्फिन और बुप्रेनोर्फिन के लिए पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि प्रताप कॉलोनी, राजपुरा, पटियाला निवासी आकाश कुमार उर्फ आकाशदीप सिंह नशे का आदी है। वह कथित तौर पर अन्य लोगों को भी नशा करवाता है। सूचना के मुताबिक, वह श्मशान घाट जाने वाली सड़क पर वेलवेट होटल के पास नशे की हालत में बैठा रहता है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को सड़क किनारे बैठा पाया। पूछताछ में उसने अपना नाम आकाश कुमार उर्फ आकाशदीप सिंह बताया। पुलिस के अनुसार, उसकी आवाज और व्यवहार से वह नशे में प्रतीत हो रहा था। इसके बाद पुलिस उसे सिविल अस्पताल ढकोली ले गई।