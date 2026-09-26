Mohali News: डेंगू के लार्वा की तलाश में निकलीं टीमें, जोखिम वाले इलाकों में हुई जांच

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इस दौरान पानी जमा होने वाले स्थानों पर डेंगू के लार्वा की तलाश की गई। सिविल सर्जन संगीता जैन के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कूलर, गमले और पानी की टंकियों की जांच की। पुराने टायर और कबाड़ जैसे स्थानों को भी देखा गया। जहां भी डेंगू का लार्वा मिला, उसे मौके पर ही नष्ट किया गया। लोगों को पानी जमा न होने देने और आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक किया गया। जिला टीकाकरण अधिकारी गिरीश डोगरा और जिला एपिडेमियोलॉजिस्ट अनामिका सोनी ने भी अभियान का जायजा लिया। उन्होंने कर्मचारियों को डेंगू रोधी गतिविधियों में तेजी लाने के निर्देश दिए।बचाव और जन जागरूकताअधिकारियों ने बताया कि डेंगू का मच्छर साफ खड़े पानी में पनपता है। इसलिए घरों और आसपास पानी जमा न होने देना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से कूलर, पानी की टंकियों और गमलों की नियमित सफाई करने की अपील की। बुखार होने पर खुद दवा लेने के बजाय सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाने की सलाह दी गई।