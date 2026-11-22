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मामला 21 जुलाई 2016 का है। पुलिस के अनुसार, गांव भागोमाजरा के पीछे एक खाली प्लॉट में कुछ लोग हथियारों के साथ डकैती की योजना बना रहे थे। वहां खड़ी सफेद स्विफ्ट कार की नंबर प्लेट पर मिट्टी लगी हुई थी। पुलिस ने छापा मारकर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि दो युवक कार में फरार हो गए थे। गिरफ्तार बलकौर सिंह से .32 बोर का पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। मौके से लोहे की आरी और दो बड़े पेचकस भी मिले थे। पुलिस ने आईपीसी की धारा 399, 402 और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।स्वतंत्र गवाह और डकैती की योजना का नहीं मिला सबूतबचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि पुलिस ने किसी स्वतंत्र गवाह को कार्रवाई में शामिल नहीं किया और न ही किसी पुलिसकर्मी को आरोपियों की बातचीत सुनने के लिए डिकॉय बनाया। अदालत ने माना कि पुलिस का कोई गवाह यह साबित नहीं कर सका कि आरोपी डकैती की योजना बना रहे थे। केवल मौके पर मौजूदगी और हथियारों की बरामदगी से अपराध साबित नहीं होता। अदालत ने हरजीत सिंह को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के जमानती के साथ सीआरपीसी की धारा 437-ए के तहत बांड भरने के निर्देश भी दिए।