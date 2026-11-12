Mohali News: पंजाब के 23 जिलों के नन्हे खिलाड़ियों ने हॉकी, तैराकी में दिखाया दम

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संवाद न्यूज एजेंसी

मोहाली। सेक्टर-63 के हॉकी स्टेडियम में अंतर जिला प्राथमिक स्कूल खेल प्रतियोगिता-2026 का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में पंजाब के सभी 23 जिलों के नन्हे खिलाड़ियों ने हॉकी 6-ए-साइड और तैराकी में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। लड़के और लड़कियों दोनों वर्गों के खिलाड़ियों में खेलों को लेकर खासा उत्साह देखा गया। खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा, मेहनत और कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। हॉकी के मैदान में टीमों के बीच बेहतर तालमेल और खेल भावना दिखी। तैराकी के मुकाबलों में भी प्रतिभागियों ने अपनी क्षमता का परिचय दिया। इन खेलों का आयोजन पंजाब सरकार की शिक्षा एवं खेल क्रांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हुआ। यह प्रतियोगिता स्कूल शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत आयोजित की गई। विभिन्न जिलों से आए प्राथमिक स्कूलों के खिलाड़ियों ने पूरे अनुशासन के साथ भाग लिया। हॉकी 6-ए-साइड के मुकाबलों में लड़के और लड़कियों दोनों वर्गों की टीमें मैदान में उतरीं। जिला प्राथमिक खेलों के कन्वीनर बलजीत सिंह सनेटा ने खिलाड़ियों को संबोधित किया। उन्होंने खिलाड़ियों को मेहनत, अनुशासन और खेल भावना के साथ खेलने के लिए प्रेरित किया। यह प्रेरणा नन्हे खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण थी। इससे उनमें खेल के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ। प्रतियोगिता का आयोजन प्रबंधकीय कमेटी की अध्यक्ष हरकीरत कौर चाने के मार्गदर्शन में हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी प्रेम कुमार मित्तल और डिप्टी डीईओ अंग्रेज सिंह ने भी इसमें सहयोग दिया। जसजीत सिंह, डॉ. इंदु बाला, बीपीईओ कमलजीत सिंह, जसवीर कौर सहित कई शिक्षकों और खेल अधिकारियों ने भी योगदान दिया। मंच संचालन रविंदर सिंह पप्पी सिद्धू और तेजिंदर सिंह सियाऊ ने किया।



सेक्टर-63 के हॉकी स्टेडियम में अंतर जिला प्राथमिक स्कूल खेल प्रतियोगिता-2026 का आयोजन किया