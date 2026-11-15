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Mohali News: मोहाली के बंद बीआर मॉल में लगी आग, सिक्योरिटी गार्डों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना

Sun, 15 Nov 2026 01:57 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:57 AM IST
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Fire breaks out at the closed BR Mall in Mohali; security guards alert the fire brigade.
मोहाली। मोहाली स्थित बंद पड़े बीआर मॉल में शनिवार सुबह करीब आठ बजे अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हलचल मच गई। गनीमत रही कि मॉल पिछले कई महीनों से आम लोगों के लिए बंद है और घटना के समय वहां लोगों की आवाजाही नहीं थी। हालांकि, बंद इमारत के अंदर आग लगने से उसकी सुरक्षा और प्रबंधन व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।
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जानकारी के अनुसार, मॉल में तैनात सिक्योरिटी इंचार्ज हरप्रीत सिंह ने बताया कि ड्यूटी पर मौजूद गार्डों ने आग देखकर तुरंत फायर ब्रिगेड विभाग को फोन किया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
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पुलिस टीम ने भी मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच
घटना की जानकारी मिलने के बाद बलौंगी थाने की पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। थाना प्रभारी भगत वीर सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल आग लगने का वास्तविक कारण सामने नहीं आया है। यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मॉल के किस हिस्से में आग लगी और इससे कितना नुकसान हुआ है।
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