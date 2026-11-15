Mohali News: गुलाबगढ़ रोड पर खुले मैनहोल में फंसा स्कॉर्पियो का टायर, टला बड़ा हादसा

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जानकारी के अनुसार, गुलाबगढ़ रोड पर साइन केक दुकान के ठीक सामने सड़क के बीचोंबीच सीवरेज का मैनहोल लंबे समय से बिना ढक्कन के खुला पड़ा है। शनिवार को यहां से गुजर रही एक स्कॉर्पियो का अगला टायर अचानक मैनहोल में धंस गया। इसके बाद आसपास के दुकानदारों और राहगीरों ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद गाड़ी को बाहर निकाला। स्थानीय निवासियों ने मांग की कि गुलाबगढ़ रोड पर खुले मैनहोल पर तुरंत मजबूत ढक्कन लगाया जाए। साथ ही शहर की अन्य सड़कों पर भी खुले मैनहोल की जांच करवाकर उन्हें सुरक्षित किया जाए, ताकि किसी अनहोनी को रोका जा सके।कई बार शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्रवाईस्थानीय दुकानदारों और निवासियों ने बताया कि गुलाबगढ़ रोड पर दिन-रात वाहनों की आवाजाही रहती है। इसी रास्ते से स्कूली बच्चे भी गुजरते हैं। लोगों का आरोप है कि खुले मैनहोल की समस्या को लेकर कई बार नगर परिषद के अधिकारियों को शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने कहा कि दिन में खुले मैनहोल को देखना संभव है, लेकिन रात के अंधेरे में यह दोपहिया वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। उन्होंने आशंका जताई कि समय रहते इसे बंद नहीं किया गया तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है।