Mohali News: महिला का मोबाइल हैक कर पेटीएम से 2.05 लाख रुपये निकाले

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पुलिस ने दर्ज किया मामला



रकम गायब होने का पता चलते ही परमजीत कौर बैंक की सरहिंद शाखा पहुंचीं। बैंक कर्मचारियों ने उन्हें साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज होने के बाद मामले की जांच शुरू हुई। साइबर क्राइम थाना में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह केस बीएनएस की धारा 318(4), 61(2) और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत दर्ज किया गया है। विज्ञापन







जांच अधिकारी का बयान



जांच अधिकारी गुरसिमरन वीर सिंह ने बताया कि पुलिस यह पता लगा रही है कि रकम किन-किन खातों में ट्रांसफर की गई है। उन्होंने कहा कि मामले में बैंक खातों और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की जानकारी खंगाली जा रही है। पुलिस इस साइबर धोखाधड़ी के पीछे के नेटवर्क का खुलासा करने का प्रयास कर रही है। आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के लिए जांच जारी है। पुलिस ने दर्ज किया मामलारकम गायब होने का पता चलते ही परमजीत कौर बैंक की सरहिंद शाखा पहुंचीं। बैंक कर्मचारियों ने उन्हें साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज होने के बाद मामले की जांच शुरू हुई। साइबर क्राइम थाना में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह केस बीएनएस की धारा 318(4), 61(2) और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत दर्ज किया गया है।जांच अधिकारी का बयानजांच अधिकारी गुरसिमरन वीर सिंह ने बताया कि पुलिस यह पता लगा रही है कि रकम किन-किन खातों में ट्रांसफर की गई है। उन्होंने कहा कि मामले में बैंक खातों और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की जानकारी खंगाली जा रही है। पुलिस इस साइबर धोखाधड़ी के पीछे के नेटवर्क का खुलासा करने का प्रयास कर रही है। आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के लिए जांच जारी है।

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मोहाली। सेक्टर-70 निवासी एक 56 वर्षीय महिला के बैंक खाते से 2.05 लाख रुपये की ठगी की गई है। अज्ञात आरोपियों ने महिला का मोबाइल फोन हैक कर पेटीएम के जरिये यह रकम निकाली। यह घटना तब सामने आई जब महिला ने 20 अगस्त को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश की। महिला परमजीत कौर ने पुलिस को बताया कि उनका सैमसंग मोबाइल पंजाब नेशनल बैंक के खाते से लिंक पेटीएम से जुड़ा था। उनके अनुसार, 17 अगस्त को उनका मोबाइल फोन अपने आप चलने लगा था। 20 अगस्त को जब उन्होंने पेटीएम से पैसे भेजने का प्रयास किया, तो खाते में रकम नहीं मिली। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री जांचने पर पता चला कि 16 अगस्त को पांच अलग-अलग लेनदेन हुए थे। इन लेनदेन में 20 हजार, 50 हजार, 10 हजार, 70 हजार और 20 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए थे। इसके अतिरिक्त, 17 अगस्त को 35,700 रुपये का एक और लेनदेन हुआ। कुल मिलाकर, उनके खाते से 2.05 लाख रुपये विभिन्न खातों में भेजे गए।