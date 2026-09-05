Mohali News: एक लाख की आबादी, बुनियादी सुविधाओं को तरस रहा नयागांव, सांसद ने लिया समस्याओं का जायजा

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उन्होंने सीवर सक्शन-कम-जेटिंग मशीन उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। उन्होंने पेयजल और अन्य सुविधाओं के मुद्दे संबंधित विभागों के समक्ष उठाने की बात कही। बिजली सुरक्षा को गंभीर बताते हुए उन्होंने हाल ही में हुई बच्चे की मौत पर दुख जताया। संधू ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया। नगर परिषद के पास सीवरेज लाइनों की सफाई के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। संधू ने इस कमी को दूर करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि पेयजल और बिजली सुरक्षा के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश उपप्रधान रणजीत सिंह गिल और अन्य स्थानीय नेता मौजूद रहे।

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नयागांव। चंडीगढ़ से सटे एक लाख से अधिक आबादी वाले नयागांव में बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी हुई है। राज्यसभा सदस्य सतनाम सिंह संधू ने शुक्रवार को नगर परिषद अध्यक्ष सुरिंदर बब्बल और पार्षदों के निमंत्रण पर गांव का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय निवासियों और प्रतिनिधियों से समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। संधू ने सीवरेज सफाई, पेयजल और बिजली सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बात की। नगर परिषद ने उन्हें विकास और सुविधाओं से संबंधित मांगपत्र सौंपा। संधू ने कहा कि नयागांव में सबसे बड़ी जरूरत सीवरेज की नियमित सफाई के लिए मशीनरी उपलब्ध करवाने की है।