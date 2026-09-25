Mohali News: लालड़ू मंडी में गेहूं का उठान शुरू, किसानों के अल्टीमेटम का हुआ असर

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वीरवार को किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने मंडी का दौरा किया। उन्होंने गेहूं के स्टॉक की स्थिति और आगामी धान की फसल की तैयारियों का जायजा लिया। मंडी समिति के अधिकारियों ने किसान नेताओं को बताया कि उठान शुरू हो गया है। अधिकारियों ने अगले दो-तीन दिनों में फड़ पूरी तरह खाली करने का भरोसा दिया। मंडी में आगामी फसल के लिए पीने के पानी, बिजली और रोशनी जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन लखोवाल के पंजाब उपाध्यक्ष मनप्रीत सिंह अमलाला समेत कई किसान संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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लालड़ू। भारतीय किसान यूनियन लखोवाल और जमहूरी किसान सभा के अल्टीमेटम के बाद लालड़ू अनाज मंडी में गेहूं का उठान शुरू हुआ। किसान संगठनों ने बीते रविवार को दो दिन में फड़ खाली करने का अल्टीमेटम दिया था।