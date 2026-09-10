Mohali News: फ्लैट में बंधक बनाकर सात लाख रुपये ट्रांसफर करवाए, गिरफ्त से बाहर आरोपी
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:52 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:52 AM IST
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जीरकपुर। लोहगढ़ के मेट्रो सिटी प्लाजा में एक व्यक्ति को फ्लैट में बंधक बनाकर पीटा गया। आरोपियों ने उसका गला दबाकर जान से मारने का प्रयास भी किया। इसके बाद मोबाइल और यूपीआई का पासवर्ड लेकर करीब सात लाख रुपये ट्रांसफर कर लिए।
यह वारदात 26 अगस्त को हुई थी, लेकिन एक सप्ताह बाद भी तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस ने कैथल निवासी शिकायतकर्ता पंकज गर्ग के बयान पर मामला दर्ज किया है। शिकायत में राजेश और तनीस नामक दो युवकों सहित फतेहाबाद निवासी एक अज्ञात युवक को नामजद किया गया है। पंकज ने बताया कि 26 अगस्त की शाम उसकी मुलाकात तीन युवकों से हुई थी। वे उसे मेट्रो सिटी प्लाजा के फ्लैट नंबर 56 में ले गए। वहां आरोपियों ने उसे बंधक बनाकर पीटा और जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने उसके दो आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड से यूपीआई के जरिये रुपये ट्रांसफर किए। पुलिस ने बीएनएस की धारा 308(5), 351(3) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है। घटना के एक सप्ताह बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। मामले की जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।
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यह वारदात 26 अगस्त को हुई थी, लेकिन एक सप्ताह बाद भी तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस ने कैथल निवासी शिकायतकर्ता पंकज गर्ग के बयान पर मामला दर्ज किया है। शिकायत में राजेश और तनीस नामक दो युवकों सहित फतेहाबाद निवासी एक अज्ञात युवक को नामजद किया गया है। पंकज ने बताया कि 26 अगस्त की शाम उसकी मुलाकात तीन युवकों से हुई थी। वे उसे मेट्रो सिटी प्लाजा के फ्लैट नंबर 56 में ले गए। वहां आरोपियों ने उसे बंधक बनाकर पीटा और जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने उसके दो आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड से यूपीआई के जरिये रुपये ट्रांसफर किए। पुलिस ने बीएनएस की धारा 308(5), 351(3) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है। घटना के एक सप्ताह बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। मामले की जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।
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