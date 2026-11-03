Mohali News: शाहीमाजरा में सब्जी मंडी लगाने पर हंगामा, काउंसर-चेयरमैन में हुई बहस

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संवाद न्यूज एजेंसीमोहाली। शाहीमाजरा में सब्जी मंडी लगाने को लेकर फेज-5 के निवासियों और मार्केट कमेटी के बीच दिनभर विवाद चला। स्थानीय लोगों ने मंडी लगाने का विरोध कर मौके पर नारेबाजी की। इसी दौरान सब्जी मंडी का सामान लेकर मोहाली मार्केट कमेटी का ट्रक पहुंचा तो लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों के विरोध के चलते ट्रक को लौटना पड़ा। दिनभर चले विरोध के बाद शाम करीब साढ़े पांच बजे दोनों पक्षों में सहमति बनी, जिसके बाद सब्जी मंडी लगाई गई। इस दौरान इलाके की काउंसलर कुलदीप कौर कंग और मार्केट कमेटी के चेयरमैन गोबिंदर मित्तल के बीच भी बहस हुई। दोनों पक्षों के बीच मंडी लगाने को लेकर काफी देर तक बातचीत और खींचतान चलती रही। मंडी लगाने को लेकर विरोध की शुरुआत के बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। फेज-5 के लोगों ने अपनी आपत्ति जताकर मंडी लगाने की व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका विरोध उस समय और बढ़ गया जब मार्केट कमेटी की ओर से सामान लेकर ट्रक मौके पर पहुंचा। लोगों ने एकजुट होकर नारेबाजी की और ट्रक को वहां से वापस भेज दिया। इसके बाद मामला जनप्रतिनिधियों और मार्केट कमेटी के पदाधिकारियों के बीच बातचीत तक पहुंच गया।शाहीमाजरा में सब्जी मंडी लगाने को लेकर विवाद उस समय बढ़ गया जब मोहाली मार्केट कमेटी का ट्रक सामान लेकर मौके पर पहुंचा। फेज-5 के लोगों ने मंडी लगाने पर आपत्ति जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। इस घटना ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया। ट्रक के लौटने के बाद मामला जनप्रतिनिधियों और मार्केट कमेटी के पदाधिकारियों के बीच पहुंच गया। इलाके की काउंसलर कुलदीप कौर कंग और मार्केट कमेटी के चेयरमैन गोबिंदर मित्तल के बीच बहस हुई। दिनभर चली बातचीत के बावजूद तत्काल कोई हल नहीं निकला। सहमति बनाने के लिए लगातार प्रयास किए गए।शाम को बनी सहमतिदिनभर चले विरोध और बातचीत के बाद शाम करीब साढ़े पांच बजे दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी। इस सहमति के बाद शाहीमाजरा में सब्जी मंडी लगाई जा सकी। हालांकि, फेज-5 के लोगों ने किस आधार पर मंडी का विरोध किया, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। सहमति किन शर्तों पर बनी, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसे में मंडी को लेकर आगे की व्यवस्था क्या रहेगी, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।