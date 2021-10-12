Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Under the Matru-Putri Samman Yojana, 230 Anganwadi workers will receive Rs 21.78 lakh.

Mohali News: मातृ-पुत्री सम्मान योजना के तहत 230 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेंगे 21.78 लाख रुपये

Sun, 08 Nov 2026 01:57 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:57 AM IST
विज्ञापन
Under the Matru-Putri Samman Yojana, 230 Anganwadi workers will receive Rs 21.78 lakh.
खरड़-1 और माजरी ब्लॉक की कार्यकर्ताओं को फार्म भरने के लिए मिलेगी प्रोत्साहन राशि
विज्ञापन

खरड़। मातृ-पुत्री सम्मान योजना के तहत फार्म भरने में अहम भूमिका निभाने वाली खरड़-1 और माजरी ब्लॉक की 230 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 21,78,450 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस संबंध में राम भवन में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। पंजाब युवा विकास बोर्ड के अध्यक्ष एवं हलका खरड़ के प्रभारी परमिंदर सिंह गोल्डी ने कहा कि सरकारी योजनाओं को घर-घर पहुंचाने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का योगदान महत्वपूर्ण है। खरड़-1 ब्लॉक की सीटीपीओ गुरसिमरन कौर ने बताया कि हलके में योजना के तहत करीब 90 हजार फार्म भरे गए हैं। खरड़-1 ब्लॉक को 12,97,550 रुपये और माजरी ब्लॉक को 8,80,900 रुपये मिलेंगे। यह राशि कार्यकर्ताओं के खातों में जमा होगी। सुदर्शन कौर को सबसे अधिक फार्म भरने पर 61,725 रुपये मिलेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed