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Mohali News: नशे के शक में पकड़े दो युवकों का डोप टेस्ट पॉजिटिव, मामला दर्ज

Fri, 06 Nov 2026 02:20 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:20 AM IST
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Two youths detained on suspicion of drug use test positive; case registered
मोहाली। बाकरपुर गांव में नशे के शक में पकड़े गए दो युवकों का डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। एक नवंबर को पुलिस गश्त के दौरान सड़क पर लड़खड़ाते हुए चल रहे युवकों को देखा था। उनकी पहचान बाकरपुर निवासी जसप्रीत सिंह (23) और गुरसेवक सिंह (22) के रूप में हुई। तलाशी में उनके पास से कोई नशीला पदार्थ नहीं मिला। हालांकि, सिविल अस्पताल फेज-6 में कराए गए डोप टेस्ट में उनके शरीर में नशीले पदार्थों के सेवन की पुष्टि हुई। जसप्रीत की रिपोर्ट में मॉर्फिन, बुप्रेनोर्फिन और बेंजोडायजेपाइन पॉजिटिव मिले। गुरसेवक की रिपोर्ट में मॉर्फिन और बेंजोडायजेपाइन पॉजिटिव पाए गए। इसके आधार पर आईटी सिटी थाने में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 27, 61 और 85 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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