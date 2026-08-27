Mohali News: नगर पंचायत ने मांगी पुलिस सुरक्षा, खुदाई वाली जगह को लोहे की चादरें लगाकर किया सील

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नगर पंचायत के अनुसार लाइब्रेरी निर्माण के लिए 24 अगस्त को खुदाई शुरू हुई थी। 25 अगस्त को खुदाई के दौरान कुछ चांदी के सिक्के मिलने की सूचना मिली। इसके बाद प्रशासन ने काम पूरी तरह बंद करवा दिया। खुदाई वाली जगह को लोहे की चादरें लगाकर सील कर दिया गया है।मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर पंचायत ने थाना घड़ूआं के मुख्य अधिकारी को पत्र भेजकर मौके पर पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाने की मांग की है। सहायक म्युनिसिपल इंजीनियर हरमेल सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त कर अन्य कर्मचारियों की भी निगरानी के लिए ड्यूटी लगाई गई है।अफवाहों से बढ़ी भीड़शुरुआत में खुदाई के दौरान तीन घड़े और सोने-चांदी के आभूषण मिलने की चर्चा रही, लेकिन बाद में प्रशासन की ओर से केवल कुछ चांदी के सिक्के मिलने की जानकारी सामने आई। एसडीएम गुरमीत सिंह ने बताया कि पुरातत्व विभाग को जांच के लिए पत्र भेजा गया है। अब विशेषज्ञों की जांच के बाद ही सिक्कों की वास्तविकता और ऐतिहासिक महत्व स्पष्ट होगा।