फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Suspicious death of a woman; case registered against husband for abetment of suicide

Mohali News: महिला की संदिग्ध मौत, पति पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस

Sat, 26 Sep 2026 02:20 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:20 AM IST
विज्ञापन
Suspicious death of a woman; case registered against husband for abetment of suicide
लालड़ू। दप्पर कॉलोनी में पूजा नामक महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने उसके पति रवि शंकर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। पूजा के मायके पक्ष ने रवि शंकर पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है।
विज्ञापन




परिजनों ने आशंका जताई कि पूजा की हत्या कर शव फंदे से लटकाया गया। पूजा की शादी पांच साल पहले रवि शंकर से हुई थी और उनकी एक बेटी है। पुलिस को 23 सितंबर को पूजा का शव फंदे से लटका मिला था। परिजन 25 सितंबर को दप्पर पहुंचे। चौकी प्रभारी गुरविंदर सिंह के अनुसार, घटना के बाद से रवि शंकर फरार है। पुलिस आरोपों की जांच कर रही है। शव मोर्चरी में है, शनिवार को पोस्टमार्टम होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed