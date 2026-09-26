Mohali News: महिला की संदिग्ध मौत, पति पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:20 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:20 AM IST
विज्ञापन
लालड़ू। दप्पर कॉलोनी में पूजा नामक महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने उसके पति रवि शंकर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। पूजा के मायके पक्ष ने रवि शंकर पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है।
परिजनों ने आशंका जताई कि पूजा की हत्या कर शव फंदे से लटकाया गया। पूजा की शादी पांच साल पहले रवि शंकर से हुई थी और उनकी एक बेटी है। पुलिस को 23 सितंबर को पूजा का शव फंदे से लटका मिला था। परिजन 25 सितंबर को दप्पर पहुंचे। चौकी प्रभारी गुरविंदर सिंह के अनुसार, घटना के बाद से रवि शंकर फरार है। पुलिस आरोपों की जांच कर रही है। शव मोर्चरी में है, शनिवार को पोस्टमार्टम होगा।
विज्ञापन
परिजनों ने आशंका जताई कि पूजा की हत्या कर शव फंदे से लटकाया गया। पूजा की शादी पांच साल पहले रवि शंकर से हुई थी और उनकी एक बेटी है। पुलिस को 23 सितंबर को पूजा का शव फंदे से लटका मिला था। परिजन 25 सितंबर को दप्पर पहुंचे। चौकी प्रभारी गुरविंदर सिंह के अनुसार, घटना के बाद से रवि शंकर फरार है। पुलिस आरोपों की जांच कर रही है। शव मोर्चरी में है, शनिवार को पोस्टमार्टम होगा।
विज्ञापन