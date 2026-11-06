Mohali News: स्ट्राइक फोर्स ने अंडरडॉग्स को नौ रन से हराया

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पहले बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक फोर्स ने निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 269 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। टीम की ओर से मैनविर ने 50 गेंदों में 112 रन की तूफानी पारी खेली। जवाब में अंडरडॉग्स की टीम ने भी जोरदार बल्लेबाजी की और चार विकेट पर 260 रन बनाए, लेकिन वे लक्ष्य से नौ रन दूर रह गए। अंडरडॉग्स की ओर से विशाल ठाकुर ने 53 गेंदों में 124 रन की शतकीय पारी खेली। मैनविर को उनकी 112 रन की शानदार पारी के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।