Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Strike Force defeated the underdogs by nine runs.

Mohali News: स्ट्राइक फोर्स ने अंडरडॉग्स को नौ रन से हराया

Fri, 06 Nov 2026 02:27 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:27 AM IST
विज्ञापन
Strike Force defeated the underdogs by nine runs.
मोहाली। वीरवार को बेस्ट क्रिकेट अकादमी में खेले गए 22वें स्पोर्ट्सवाला टी-20 वीकडे कप-2026 के मुकाबले में स्ट्राइक फोर्स ने अंडरडॉग्स को नौ रन से शिकस्त दी। यह मैच आखिरी ओवरों तक रोमांचक बना रहा, जिसमें दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने जमकर रन बनाए।
विज्ञापन




पहले बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक फोर्स ने निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 269 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। टीम की ओर से मैनविर ने 50 गेंदों में 112 रन की तूफानी पारी खेली। जवाब में अंडरडॉग्स की टीम ने भी जोरदार बल्लेबाजी की और चार विकेट पर 260 रन बनाए, लेकिन वे लक्ष्य से नौ रन दूर रह गए। अंडरडॉग्स की ओर से विशाल ठाकुर ने 53 गेंदों में 124 रन की शतकीय पारी खेली। मैनविर को उनकी 112 रन की शानदार पारी के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed