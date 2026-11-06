Mohali News: पंचमुखी शिव मंदिर में बनेगा छठ पूजा के लिए तालाब, 21 को होगा तुलसी विवाह

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नयागांव। नगर के प्राचीन पंचमुखी शिव मंदिर में इस बार भी छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा। मंदिर कमेटी छठ व्रतियों के लिए परिसर में एक विशेष तालाब का निर्माण करवाएगी। मंदिर के प्रधान राजकुमार फौजी ने यह जानकारी दी। मंदिर कमेटी ने नगर के सभी छठ पूजा मनाने वाले भक्तों से 15 नवंबर को मंदिर पहुंचकर पूजा में शामिल होने की अपील की है। इसके साथ ही, 21 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर मंदिर में तुलसी माता का विवाह धूमधाम से आयोजित होगा। मंदिर कमेटी ने एक जरूरतमंद परिवार की बेटी का विवाह भी 21 नवंबर को करवाने का निर्णय लिया है। कमेटी विवाह की सारी व्यवस्था करेगी और उसका खर्च भी उठाएगी। यह विवाह बच्चों के माता-पिता और परिवार की रजामंदी से किया जाएगा।