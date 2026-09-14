Mohali News: सफाई कर्मचारियों का अल्टीमेटम आज समाप्त, 15 सितंबर से हड़ताल की चेतावनी

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उन्होंने पंजाब सरकार की घोषणा के अनुसार सफाई कर्मचारियों का वेतन दोगुना करने का प्रस्ताव पारित करने की मांग की थी। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की घोषणा के बाद राज्यपाल की मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके बावजूद नगर परिषद की ओर से प्रस्ताव पारित नहीं होने के कारण उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि अन्य नगर परिषदों में यह प्रस्ताव पारित किए जा चुके हैं। वहां कर्मचारियों को इसका लाभ भी मिलना शुरू हो गया है। नई नगर परिषद के गठन के बाद से सदन की बैठक नहीं हुई है। इस कारण कई विकास कार्य और कर्मचारियों से जुड़े प्रस्ताव लंबित हैं।हड़ताल का संभावित असरयदि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल होती है तो 15 सितंबर से घरों से कूड़ा उठाने की व्यवस्था बंद हो सकती है। गली-मोहल्लों और मुख्य सड़कों पर कूड़े के ढेर लग सकते हैं। बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी बढ़ जाएगी। कचरा निस्तारण स्थलों की सफाई व्यवस्था भी प्रभावित होगी। यदि हड़ताल लंबी खिंची तो शहर में दुर्गंध और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। नगर परिषद को सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए वैकल्पिक इंतजाम करने पड़ सकते हैं।सफाई कर्मचारी कार्य करने को होंगे मजबूरसरकार ने सफाई कर्मचारियों का वेतन दोगुना करने की घोषणा कर दी है। राज्यपाल की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब नगर परिषद को सदन की बैठक बुलाकर प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजना चाहिए। परिषद को 14 सितंबर तक का समय दिया है। इस अवधि में प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो 15 सितंबर से कर्मचारी सफाई कार्य बंद करने के लिए मजबूर होंगे। इसमें शहर की गलियों में झाड़ू लगाने और घरों से कूड़ा उठाने का काम भी शामिल है। -प्रदीप सूद, प्रधान, कर्मचारी यूनियन जीरकपुरइसी सप्ताह होगी पहली बैठककर्मचारियों की मांग और 14 सितंबर की समय सीमा उन्हें याद है। इसी सप्ताह नगर परिषद सदन की पहली बैठक होगी। इस बैठक में कर्मचारियों से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। प्रस्ताव को सरकार को भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। -गुरप्रीत सिंह विर्क, प्रधान, नगर परिषद जीरकपुर।