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Mohali News: वीआईपी रोड, पेंटा होम्स की सड़क खस्ताहाल, राहगीर-दुकानदार परेशान

Wed, 26 Aug 2026 02:06 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:06 AM IST
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Road at Penta Homes, VIP Road in poor condition; commuters and shopkeepers distressed
संवाद न्यूज एजेंसी
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जीरकपुर। शहर के वीआईपी रोड पर पेंटा होम्स सोसाइटी के पास सड़क की हालत खराब है। इससे स्थानीय लोगों, राहगीरों और दुकानदारों को भारी परेशानी हो रही है। सड़क कई जगह से टूटी हुई है और उस पर बजरी बिखरी पड़ी है, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है। विशाल मेगा मार्ट और आसपास की दुकानों पर आने वाले ग्राहकों को वाहन खड़े करने में भी दिक्कतें आ रही हैं। लोगों के अनुसार यह सड़क लंबे समय से खराब हालत में है। जगह-जगगह बजरी फैली होने से दोपहिया वाहन चालकों के फिसलने का डर रहता है। कई बार वाहन चालक संतुलन खोकर चोटिल भी हो चुके हैं। व्यस्त मार्ग होने के बावजूद सड़क की मरम्मत और रखरखाव पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
बारिश में बढ़ती है समस्या
बारिश के दौरान सड़क पर समस्या और गंभीर हो जाती है। आसपास जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से बारिश का पानी जमा हो जाता है। पानी भरने के बाद सड़क पर बने गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे वाहन चालकों के लिए खतरा बढ़ जाता है। पानी और टूटी सड़क के कारण यहां से पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है। खस्ताहाल सड़क का असर आसपास के दुकानदारों के कारोबार पर भी पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि सड़क की खराब हालत और पार्किंग की समस्या के कारण कई ग्राहक यहां आने से बचते हैं। विशाल मेगा मार्ट सहित आसपास की दुकानों पर आने वाले लोगों को वाहन खड़े करने के लिए जगह तलाशनी पड़ती है। सड़क की मरम्मत हो जाने के बाद दुकानदारों को इसका फायदा होगा।
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ये कहते हैं लोग :
सड़क की हालत काफी समय से खराब है। जगह-जगह बजरी बिखरी होने के कारण दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। प्रशासन को जल्द सड़क की मरम्मत करवानी चाहिए। -सिमरनजीत सिंह, निवासी जीरकपुर।
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बारिश के दौरान सड़क पर पानी जमा हो जाता है और गड्ढे दिखाई नहीं देते। इससे हादसे का खतरा बना रहता है। सड़क ठीक होने से राहगीरों और दुकानदारों दोनों को राहत मिलेगी। -नारायण दत्त शर्मा, निवासी जीरकपुर।




जल्द होगा सड़क का निर्माण
मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। जल्द ही सड़क का निर्माण करवा दिया जाएगा, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। -विक्टर संधू, एसडीओ, जीरकपुर नगर परिषद।



फोटो सहित :::
जीरकपुर में वीआईपी रोड पर पेंटा होम सोसाइटी को जाने वाली सड़क खस्ता, निर्माण की उठाई मांग।
सिमरनजीत सिंह।
नारायण दत्त शर्मा।
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