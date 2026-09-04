Mohali News: सेक्टर-67 में तीन प्लॉटों की एक साथ नीलामी का विरोध, विधायक से मिले निवासी

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एसोसिएशन के प्रधान एनएस क्लसी और महासचिव एसके बग्गा ने विधायक को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि तीनों प्लॉटों को एक साथ बेचने से क्षेत्र में बड़े निर्माण की संभावना बढ़ेगी। इससे स्थानीय निवासियों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। एसोसिएशन ने मांग की कि प्लॉटों को अलग-अलग नीलाम किया जाए। साथ ही, तीन मंजिल से अधिक निर्माण की अनुमति न दी जाए। विधायक कुलवंत सिंह ने निवासियों की मांग को जायज बताया। उन्होंने तीन मंजिल तक ही निर्माण की अनुमति सुनिश्चित करवाने का भरोसा दिया।विधायक ने पहले भी लिखा था पत्रएसोसिएशन के अनुसार, विधायक कुलवंत सिंह पहले भी गमाडा को पत्र लिख चुके हैं। उस पत्र में उन्होंने तीनों प्लॉटों को अलग-अलग बेचने की बात कही थी। उन्होंने तीन मंजिल से अधिक निर्माण की अनुमति न देने का भी आग्रह किया था। प्रतिनिधिमंडल ने दोबारा मांगपत्र देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन ने इस पत्र की प्रतियां पुडा के प्रधान सचिव और गमाडा के मुख्य प्रशासक को भी भेजी हैं।