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Mohali News: जीरकपुर ओवरब्रिज से बाइक समेत नीचे गिरा अंबाला का व्यक्ति, गंभीर घायल

Wed, 23 Sep 2026 02:16 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:16 AM IST
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Man from Ambala falls from Zirakpur overbridge along with his bike; critically injured
जीरकपुर। जीरकपुर ओवरब्रिज से अंबाला की ओर जा रहा व्यक्ति मंगलवार शाम संतुलन बिगड़ने के बाद रेलिंग पार करते हुए बाइक समेत नीचे सड़क पर जा गिरा। हादसे में बाइक सवार को गंभीर चोटें आईं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल इलाज के लिए जीएमसीएच-32 चंडीगढ़ में भर्ती करवाया। घायल की पहचान सुखविंदर सिंह निवासी अंबाला के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी अनुसार, सुखविंदर सिंह चंडीगढ़ से बाइक पर अंबाला जा रहा था। शाम करीब 8:40 बजे जब वह जीरकपुर फ्लाईओवर पर सेठी ढाबे के पास पहुंचा तो अचानक उसका बाइक से संतुलन बिगड़ गया।
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इसके बाद वह बाइक समेत फ्लाईओवर की रेलिंग से टकराते हुए उसे पार कर नीचे सड़क पर जा गिरा। हादसा होते ही आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। सेठी ढाबे पर काम करने वाले अखिलेश ने हादसा देखा और तुरंत मौके पर पहुंचकर घायल की मदद की। इसके बाद एंबुलेंस की सहायता से सुखविंदर सिंह को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। एसएचओ जसवीर सिंह तूर ने बताया कि फ्लाईओवर से नीचे गिरने के कारण सुखविंदर को शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते उसे अस्पताल में भर्ती करवाकर उपचार कराया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और मौके से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है।
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