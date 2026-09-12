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Mohali News: जीरकपुर में निर्माण साइट से सरिया चोरी, छह नामजद, एक गिरफ्तार

Sat, 12 Sep 2026 01:57 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:57 AM IST
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Rebars stolen from construction site in Zirakpur; six named, one arrested
जीरकपुर। छत गांव स्थित एक निर्माण साइट से सरिया, रस्सी और अन्य सामान चोरी होने के मामले में जीरकपुर पुलिस ने छह लोगों को नामजद किया है। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार भी किया है।
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पुलिस ने मौके से दो वाहन जब्त किए। इन वाहनों से चोरी का सरिया, दो गैस सिलिंडर और अन्य सामान बरामद हुआ। आरकेवी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक रमित गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से साइट से लगातार सामान चोरी हो रहा था। 10 सितंबर को शाम करीब चार बजे निरीक्षण के दौरान उन्होंने कुछ लोगों को सरिया लादते देखा। शिकायत में छह लोगों को नामजद किया गया है। इनमें हरि ओम कुमार, श्याम कुमार, सुनील कुमार, अंकित सिंह, रोहित और यश राज शामिल हैं। पुलिस ने बीएनएस की धारा 303 और 317(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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