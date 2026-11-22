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बोर्ड की ओर से जारी जानकारी के अनुसार तीनों कक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 8 से 20 जनवरी 2027 तक होंगी। वहीं, आठवीं और बारहवीं कक्षा की लिखित परीक्षाएं 5 मार्च से शुरू होंगी, जबकि दसवीं कक्षा के पेपर 19 मार्च से शुरू होंगे।आठवीं कक्षा की लिखित परीक्षाएं 18 मार्च तक, दसवीं की 20 अप्रैल तक और बारहवीं कक्षा की परीक्षाएं 23 अप्रैल 2027 तक चलेंगी। दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में ओपन स्कूल के विद्यार्थी भी शामिल होंगे।बोर्ड ने बताया कि परीक्षाओं की विस्तृत डेटशीट अलग से जारी की जाएगी। विद्यार्थी इसे पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.pseb.ac.in पर देख सकेंगे। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. अमरपाल सिंह (आईएएस, सेवानिवृत्त) ने परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वे बचे हुए समय का सही उपयोग करें, नियमित पढ़ाई करें और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा की तैयारी करें।