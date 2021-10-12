Mohali News: अवैध कचरा फेंकने के स्थल का विरोध, सार्वजनिक पार्क खस्ताहाल

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खरड़। मुंडी खरड़ के निवासियों ने वार्ड नंबर सात में अवैध कचरा डंपिंग ग्राउंड और खराब सार्वजनिक पार्क की दुर्दशा पर विरोध जताया। उन्होंने पूर्व मंत्री जगमोहन सिंह कंग से मुलाकात की। निवासियों के अनुसार, सन्नीं एनक्लेव का कचरा गंदे नाले के किनारे डाला जा रहा है। इससे दुर्गंध फैल रही है और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। सड़क किनारे विक्रेता प्रति घर 100 से 150 रुपये वसूल कर कचरा फेंकते हैं। वार्ड निवासियों ने खरड़ नगर समिति की लापरवाही से बदहाल पार्क की स्थिति सुधारने की भी मांग की। कंग ने नगर समिति की लापरवाही पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने निवासियों को समस्या के स्थायी समाधान का आश्वासन दिया। कंग ने खरड़ नगर समिति और मोहाली जिला प्रशासन से बात करने का वादा किया।