Mohali News: खरड़ के शिवालिक सिटी में 20 हजार ने मनाया दशहरा

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खरड़। शिवालिक सिटी में श्री राम दशहरा कमेटी ने विशाल दशहरा महोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया। इसमें करीब 20 हजार लोगों ने भाग लिया। लोगों ने भगवान श्रीराम के आदर्शों को याद करते हुए अच्छाई की जीत का संदेश दिया। समारोह में भव्य शोभायात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और रावण, कुंभकर्ण व मेघनाद के पुतलों का दहन हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सांसद मलविंदर सिंह कंग सहित कई गणमान्य लोग इस अवसर पर उपस्थित थे। कमेटी अध्यक्ष एडवोकेट पीयूष विज ने सनातन संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने का उद्देश्य बताया। उन्होंने समाज में भाईचारे, सद्भाव और एकता मजबूत करने पर जोर दिया। विज ने सहयोगियों का आभार भी व्यक्त किया।