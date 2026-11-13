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पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति: एससी व बीसी वर्ग के विद्यार्थी 15 नवंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

Fri, 13 Nov 2026 02:25 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:25 AM IST
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Post-Matric Scholarship: Students from SC and BC categories can submit online applications until November 15.
मोहाली। अनुसूचित जाति (एससी) और पिछड़ा वर्ग (बीसी) के छात्र-छात्राओं के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक आ गई है। संबंधित विभाग के अनुसार, पात्र विद्यार्थी 15 नवंबर 2026 तक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि आखिरी दिनों में पोर्टल पर बढ़ने वाले दबाव और तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सके। आवेदन के समय विद्यार्थियों के पास आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और पिछली कक्षा की अंकतालिका (मार्कशीट) होना अनिवार्य है। निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद आवेदन पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में किसी भी पात्र छात्र को छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित न रहना पड़े, इसके लिए सभी शिक्षण संस्थानों को भी विद्यार्थियों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं
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