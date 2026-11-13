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Mohali News: जसवीर सिंह बने गुरुद्वारा श्री सिंह सभा के नए प्रधान

Fri, 13 Nov 2026 02:29 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:29 AM IST
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Jasvir Singh becomes the new president of Gurdwara Sri Singh Sabha
सेवा सिंह के इस्तीफे के बाद कमेटी ने सर्वसम्मति से सौंपी जिम्मेदारी
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मोहाली। गुरुद्वारा श्री सिंह सभा सेक्टर-78 की कमेटी के प्रधान पद पर जसवीर सिंह को नियुक्त किया गया है। पूर्व प्रधान सेवा सिंह ने निजी कारणों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कमेटी ने सर्वसम्मति से जसवीर सिंह को शेष कार्यकाल के लिए नया प्रधान चुना।
इस संबंध में छह नवंबर को कार्यकारिणी सदस्यों की विशेष बैठक बुलाई गई थी। बैठक में सेवा सिंह ने अपना इस्तीफा संविधान के अनुसार वरिष्ठ उपप्रधान को सौंपा। इसके बाद त्यागपत्र पढ़कर सुनाया गया और सर्वसम्मति से जसवीर सिंह को नई जिम्मेदारी देने का फैसला लिया गया।
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बैठक में महासचिव गुरनाम सिंह, उपप्रधान हरनूर सिंह, कोषाध्यक्ष गुरबचन सिंह सहित गुरमीत सिंह, दर्शन सिंह, भूपिंदर सिंह सोमल, कुलदीप सिंह भिंडर, धर्म सिंह, हरदेव सिंह बाजवा और अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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