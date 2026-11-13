Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   25-year-old man dies in road accident in Banur

Mohali News: बनूड़ में सड़क हादसे में 25 वर्षीय युवक की मौत

Fri, 13 Nov 2026 02:28 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
25-year-old man dies in road accident in Banur
लांडरां/बनूड़। बनूड़ के वार्ड नंबर सात निवासी 25 वर्षीय गुरप्रीत सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा बीती शाम उस समय हुआ जब एक अज्ञात वाहन ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। गुरप्रीत चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर नौकरी कर अपने परिवार का गुजारा चलाता था। मृतक के चाचा और पार्षद जतिंदर सिंह गोल्डी ने इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुरप्रीत सिंह पुत्र जसविंदर सिंह रोजाना की तरह ड्यूटी समाप्त कर लौट रहा था। वह अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर बनूड़ आ रहा था। बनूड़ बैरियर के नजदीक जीरकपुर की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा हुआ। एफडीडीआई संस्थान के पास किसी अज्ञात वाहन ने उसकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में गुरप्रीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। अज्ञात वाहन चालक शाम के अंधेरे का फायदा उठाकर घटनास्थल से भाग गया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed