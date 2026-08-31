Mohali News: बलटाना में पाइप लीकेज ठीक, पानी की बर्बादी रुकी

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बलटाना। वार्ड नंबर-3 के प्रीत विहार में पानी की सप्लाई पाइप में लीकेज की समस्या को ठीक कर दिया गया है। इससे काफी समय से व्यर्थ बह रहे पानी की बर्बादी रुक गई है। स्थानीय लोगों को जलभराव से भी राहत मिली है। वार्ड-3 के पार्षद देवेंद्र नेगी ने इस मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने नगर परिषद के प्लंबर को मौके पर बुलाकर पाइप की जांच करवाई। आवश्यक मरम्मत कार्य के बाद लीकेज ठीक हो गई। इससे सड़क पर पानी जमा होने की समस्या भी समाप्त हो गई। नेगी ने कहा कि पानी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। उन्होंने लोगों से अपील की कि पानी की लीकेज या सप्लाई से जुड़ी समस्या की सूचना तुरंत उन्हें दी जाए। इससे समय रहते समाधान कर पानी की बर्बादी रोकी जा सकेगी। नेगी ने मरम्मत कार्य में सहयोग करने वाले नगर परिषद कर्मचारियों का भी धन्यवाद किया। पार्षद देवेंद्र नेगी ने इस पहल के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, वार्ड-3 स्थित सनातन धर्म मंदिर के पास पार्क में लगे ट्यूबवेल से घरों की ओर जाने वाली सप्लाई पाइप में लीकेज हो गई थी। इससे काफी समय से पानी व्यर्थ बह रहा था। लोगों की समस्या का संज्ञान लेते हुए प्लंबर को मौके पर बुलाया और पाइप की मरम्मत करवाकर पानी की बर्बादी को रोका गया है।