Mohali News: चार-पांच घंटे के बिजली कट से लोग बेहाल, दिनभर नहीं मिला समाधान

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बिजली कटौती का मुख्य कारण लोड बढ़ने से ट्रांसफार्मर में खराबी आना बताया गया। शहर के कई इलाकों में दिनभर बिजली की आवाजाही बनी रही। फेज-5, फेज-11 सहित सेक्टर 60, 61 और 65 समेत कुल दस सेक्टरों में यह स्थिति बनी रही। लगातार बिजली गुल रहने से लोगों को उमस भरी गर्मी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घरों और दुकानों में पंखे व कूलर बंद रहे। कई बार बिजली कुछ देर के लिए आती और फिर चली जाती। इससे लोगों को यह समझने में परेशानी हुई कि आपूर्ति कब सामान्य होगी। फेज-5 निवासी गुरविंदर सिंह, राजेश कुमार और रूहानी गोयल ने अपनी परेशानी बताई।उपभोक्ताओं की मांग और परेशानीलोगों ने बिजली विभाग से बार-बार होने वाले कट का स्थायी समाधान करने की मांग की है। उन्होंने खराब लाइनों और तकनीकी खामियों को समय रहते दूर करने को कहा। उपभोक्ताओं को लगातार बिजली कट का सामना न करना पड़े, यह सुनिश्चित करने की अपील की गई। गर्मी और बारिश के मौसम में अक्सर बिजली आपूर्ति प्रभावित होती है।पावरकॉम का स्पष्टीकरणपावरकॉम के एक्सईएन अमनदीप सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिजली कट अघोषित तरीके से लगे थे। जहां भी बिजली की शिकायतें मिलीं, वहां उन्हें ठीक कराया गया। विभाग समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत है।