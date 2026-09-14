फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   People distressed by a four-to-five-hour power outage; no solution found throughout the day

Mohali News: चार-पांच घंटे के बिजली कट से लोग बेहाल, दिनभर नहीं मिला समाधान

Mon, 14 Sep 2026 01:57 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:57 AM IST
विज्ञापन
People distressed by a four-to-five-hour power outage; no solution found throughout the day
मोहाली। उमस भरी गर्मी के बीच मोहाली जिले में लगातार बिजली कटौती से लोग परेशान रहे। शनिवार देर रात और रविवार को बारिश के बाद चार-पांच घंटे तक बिजली गुल रही। इस कारण लोगों के रोजमर्रा के काम प्रभावित हुए और उन्हें दिनभर समस्या का स्थायी समाधान नहीं मिला।
विज्ञापन




बिजली कटौती का मुख्य कारण लोड बढ़ने से ट्रांसफार्मर में खराबी आना बताया गया। शहर के कई इलाकों में दिनभर बिजली की आवाजाही बनी रही। फेज-5, फेज-11 सहित सेक्टर 60, 61 और 65 समेत कुल दस सेक्टरों में यह स्थिति बनी रही। लगातार बिजली गुल रहने से लोगों को उमस भरी गर्मी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घरों और दुकानों में पंखे व कूलर बंद रहे। कई बार बिजली कुछ देर के लिए आती और फिर चली जाती। इससे लोगों को यह समझने में परेशानी हुई कि आपूर्ति कब सामान्य होगी। फेज-5 निवासी गुरविंदर सिंह, राजेश कुमार और रूहानी गोयल ने अपनी परेशानी बताई।
विज्ञापन




उपभोक्ताओं की मांग और परेशानी

लोगों ने बिजली विभाग से बार-बार होने वाले कट का स्थायी समाधान करने की मांग की है। उन्होंने खराब लाइनों और तकनीकी खामियों को समय रहते दूर करने को कहा। उपभोक्ताओं को लगातार बिजली कट का सामना न करना पड़े, यह सुनिश्चित करने की अपील की गई। गर्मी और बारिश के मौसम में अक्सर बिजली आपूर्ति प्रभावित होती है।
विज्ञापन
विज्ञापन




पावरकॉम का स्पष्टीकरण

पावरकॉम के एक्सईएन अमनदीप सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिजली कट अघोषित तरीके से लगे थे। जहां भी बिजली की शिकायतें मिलीं, वहां उन्हें ठीक कराया गया। विभाग समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed